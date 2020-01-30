شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 معلم يؤدون الاختبار النفسى بالمرحلة الخامسة ضمن مسابقة العقود المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صباح اليوم الخميس قرابة 3000 معلم ومعلمة أداء الاختبار النفسى كأول دفعة فى المرحلة الخامس بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والمعلمات والتى تستهدف التعاقد مع قرابة 120 ألف معلم لسد العجز فى المدارس، حيث تعقد الاختبارات النفسية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وكانت البوابة الإلكترونية للتوظيف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خلال الفترة الماضية عن بدء البدء فى مخاطبة المرحلة الخامسة من المتقدمين الذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم وتحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020،

أعلن الدكتور رضا حجازي ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن توفير مقرات بديلة لأداء اختبارات القبول للمعلمين الجدد المتقدمين لشغل وظائف التعليم والمستهدفين بأداء اختبارات الاستعدادات النفسية، وذلك لتضرر العديد من المعلمين الجدد وتحملهم مشقة الانتقال البدنية والمالية من محافظتهم إلى مقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

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وأوضحت الوزارة، أنه تيسيرًا على المعلمين تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح مقرين لأداء الاختبارات المشار إليها بعاليه، حيث سيكون المقر الأول بمحافظة سوهاج لخدمة محافظات قطاع الصعيد والمحافظات الحدودية، والمقر الثاني بمحافظة بورسعيد لخدمة محافظات الوجه البحري، والمقر الثالث بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر لمحافظات الجيزة والقاهرة الكبرى.

وأوضحت البوابة الإلكترونية للتوظيف ، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه سيتم إيقاف التسجيل مؤقتا على البوابة الإلكترونية للتوظيف اعتبارا من يوم الأربعاء 15 يناير الجارى، على أن تتم إعادة فتحها بعد ذلك فور الانتهاء من مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها حتى تاريخ غلق بابا التسجيل.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل فى الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

وأكد حجازى أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست "تعيين" إنما هى تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.