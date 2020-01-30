شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توفر دواء من الخارج لإحدى طبيبات حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هانى يونس ، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أن لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع هيئة الادوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء، إستجابت للشكوى المنشورة بشأن توفير الدواء من الخارج لإحدى الطبيبات المصابين من حادث المنيا الأخير .

وقال يونس فى منشوره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء بذلت كل الجهود الممكنة منذ نشر الاستغاثة أمس على مواقع التواصل الاجتماعى لتوفير الدواء المطلوب، الدواء سيصل من الخارج بإذن الله مساء اليوم وسيتم ارساله إلى المريضة بمستشفي معهد ناصر مباشرة".

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