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الحكومة توفر دواء من الخارج لإحدى طبيبات حادث المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هانى يونس ، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، أن لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع هيئة الادوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء، إستجابت للشكوى المنشورة بشأن توفير الدواء من الخارج لإحدى الطبيبات المصابين من حادث المنيا الأخير .

وقال يونس فى منشوره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء بذلت كل الجهود الممكنة منذ نشر الاستغاثة أمس على مواقع التواصل الاجتماعى لتوفير الدواء المطلوب، الدواء سيصل من الخارج بإذن الله مساء اليوم وسيتم ارساله إلى المريضة بمستشفي معهد ناصر مباشرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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