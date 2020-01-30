شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين لمنع تسلل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، حيث سيتم تعليق رحلات هانزو، اعتبارا من أول فبراير وعلى التوالى بكين و جوانزو اعتبارا من يوم 4 فبراير القادم ولحين إشعار آخر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى ظهر بدولة الصين وانتشاره فى أكثر من دولة وذلك حفاظاً على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر.

وقالت الشركة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن قرار تعليق الرحلات جاء فى هذا التوقيت فى ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حالياً بمصر، حيث يغادر أخر فوج سياحى صينى متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم .

وأكدت الشركة أن وزارة الطيران المدنى تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لإتخاذ قرار استئناف الرحلات .

وكانت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، أعلنت أن لديها رحلات أسبوعية تطير إلى ثلاث مدن صينية، وهى « بكين، وجوانزو، وهانزو»، حيث اتخذت شركة مصر للطيران، عدة تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران .

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وطالبت الشركة من أفراد الركب الطائر اتباع الاجراءات الوقائية، وهى ضرورة ارتداء كمامة على الفم والانف، واستخدام مواد للتطهير الممونة على الطائرة(hand gel والصابون).

وأكدت علي الاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها بصفه مستمرة (كل ساعتين) ،وعدم تناول المأكولات ( أسماك- منتجات حيوانية- أى أصناف متوسطة الطهى) عند التواجد فى دولة الصين ،وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة مثل الأسواق عند الاقامة بدولة الصين ،وفى حالة الشعور بارتفاع درجة الحرارة برجاء التوجه لأقرب مستشفى او مركز طبى للفحص فورًا.

وطالبت الشركة طاقم الطائرة توخي الحذر عند التعامل مع حالة مشتبه بها من ركاب الرحلات التالية( جوانزو- بكين- هانزو- هونج كونج) .