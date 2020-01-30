شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: حرمان إيران من الأموال أسلوب أمثل لإجبارها على خيارات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن حرمان إيران من الأموال هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على الخيارات الصعبة، مشددًا على ضرورة وقفت دعم طهران لحزب الله اللبنانى، وأضاف "بومبيو" خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره البريطانى،:"نريد من إيران العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي".

وهدد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف بانسحاب إيران من الاتفاق النووي إذا تمت إحالته للأمم المتحدة وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وأضاف موسوي أن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني توجه إلى أوكرانيا على رأس وفد حاملا رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الأوكراني مع التركيز على حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية جنوب طهران.

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وفى السابق هدد وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووى NPT، حال تمت إحالة الملف النووى الإيرانى لمجلس الأمن، وبحسب مواقع إيرانية قال ظريف: "خطوات تقليص الالتزامات (بموجب الاتفاق النووى) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".

وكانت أعلنت الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها فى الاتفاق النووى مع إيران، في ضوء تقليص طهران من التزاماتها من الاتفاق، الأمر الذى يهدد ملف طهران بالاحالة مجددا إلى مجلس الأمن، وإعادة فرض العقوبات الأممية عليها.