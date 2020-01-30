محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام مدفوعة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن. استهدفت الحملة أفراد إحدى العائلات بناحية قرية الخزندارية شرق بدائرة مركز شرطة طهطا، والتي ترتبط بخصومة ثأرية مع أفراد عائلة أخرى بناحية مركز البداري بمديرية أمن أسيوط. Advertisements أسفرت جهود الحملة عن ضبط (7 قطع سلاح ناري عبارة عن "4 بنادق آلية-3بنادق خرطوش") بحوزة 7 متهمين. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تربطهم خصومة ثأرية بآخرين.. ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.