ضبط عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص، لإتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أفادت قيام (عاطل -مُقيم بدائرة مركز شرطة بدر) بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذه من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، أسفرت عن ضبطه، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية خرطوش -3طلقات– مشغولات ذهبية).

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الاجرامي، والمصوغات الذهبية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.