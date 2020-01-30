ضبط عاطل بحوزته 15 كيلو حشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص، لإتجاره في المواد المخدرة وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري.
تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أفادت قيام (عاطل -مُقيم بدائرة مركز شرطة بدر) بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذه من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، أسفرت عن ضبطه، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – بندقية خرطوش -3طلقات– مشغولات ذهبية).
بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الاجرامي، والمصوغات الذهبية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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