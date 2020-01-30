ضبط مزارع أصاب آخر بطلق ناري بسبب خلافات بينهما في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أحد المتهمين بالاعتداء على مزارع وإحداث إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية.
تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص (مزارع – مقيم دائرة المركز) مصاب بطلق ناري.
وبسؤال المصاب أقر بقيام (شخصين -مقيمان بدائرة المركز) بالاعتداء عليه بسلاح ناري كان بحوزتهما محدثين إصابته لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط أحد المتهمين (مزارع -مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن (بندقية آلية)، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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