الداخلية تكشف ملابسات اختطاف مالك مغسلة سيارات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات واقعة خطف مالك مغسلة سيارات، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة السيارة ملكه من أمام مسكنه.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المبلغ وقيامه بالاشتراك مع (5أشخاص – مقيمين جميعاً بدائرة القسم ) باصطحاب ( مالك مغسلة – مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) كرهاً عنه من المغسلة ملكه الكائنة بالقرب من محل سكنه، مستخدمين السيارة محل البلاغ وسيارة أخرى قيادة أحدهم، والاستيلاء على ماكينة غسيل سيارات من المغسلة الخاصة به، وقيام الأهالي بمطارتهم، إلا أنهم تمكنوا من الهرب، وأثناء ذلك سقطت الماكينة من السيارة، وقاموا بالتوجه به واحتجازه بمسكن أحد المتهمين الكائن بدائرة القسم، والاتصال بأهليته ومساومتهم على إطلاق سراحه مقابل الإرشاد عن أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة) قام بسرقة (ماكينتي غسيل) من المغسلة الخاصة بأحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء والسيارتين المستخدمين في الواقعة، وتحرير المجني عليه، وتبين إصابته بسحجات بالرقبة وجرح بالرأس، وبسؤاله اتهم سالفي الذكر باختطافه وإحداث إصابته، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.