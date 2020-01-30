بقصد البلطجة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق نيران أعلى سطح عقار بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تواجد 3 أشخاص أعلى سطح أحد العقارات السكينة وقيام أحدهم بإشهار سلاح (مسدس) وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

دلت تحريات المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث بولاق أبو العلا، أن المقطع المتداول تم تصويره أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة القلاية بدائرة قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم).

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، أمكن التوصل إلى أن وارء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرائد محمد هاني، معاون المباحث، من ضبطهم وبحوزة أحدهم مسدس صوت المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والبلطجة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، إلى النيابة العامة.