​الصحة: نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم بالموانئ والمنافذ لمنع تسلل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، ضمن خطتها لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد إلى مصر.

والسيارات مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه، حسب وزارة الصحة.

وسبق للدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، القول إن كل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة، كما تم تدريب 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها وكذلك الحالات المرضية.

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وأضاف "مجاهد" أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة من (زي طبي معقم) وماسكات وواقي رأس وقفازات"، مشيراً الي أن السيارات يتم تعقيمها ذاتياً بالأبخرة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، والتي تشمل توفير 430 جهاز حرارة، وأجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد، و2.5 مليون ماسك، بالإضافة إلى انه تم توفير غرف عزل فى كافة مستشفيات الحميات في حالة رصد أي حالة مصابة، مشدداً مجدداً على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة حتى الآن.

ومن جهته قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي إنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن مصر من أول الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرةً.