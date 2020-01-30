سفير اليابان بالقاهرة: التعليم على الأسلوب الياباني يستهدف بناء الشخصية المتكاملة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال سفير اليابان لدى مصر نوكي ماساكي، إن جوهر التعليم على الأسلوب الياباني يكمن في إتباع النهج الشمولي من أجل نمو الشخصية المتكاملة للأطفال، حيث يهدف إلى تنمية الأخلاق ومهارات التعامل مع الآخرين، بما في ذلك التعاون والصداقة والانضباط والإحساس بالمسؤولية إلى جانب المهارات الأكاديمية بالتركيز على تنمية القدرة على التفكير وإيجاد الحلول، وليس فقط حفظ الحقائق والأرقام.

جاء ذلك في كلمة للسفير أمام المشاركين في تدريب معلمي المدارس المصرية -اليابانية، والذي عقد بمدينة مبارك التعليمية بمدينة (السادس من أكتوبر) ويشارك فيه 300 من معلمي المدارس المصرية –اليابانية الجدد موزعين على 40 مدرسة من جميع أنحاء مصر.. ويركز التدريب على أهداف ومفاهيم ومعارف التعليم على الأسلوب الياباني، وبصفةٍ خاصة (التوكاتسو) أو الأنشطة الخاصة بطريقةٍ فعالة، وفقا لبيان سفارة اليابان اليوم الخميس.

وأشاد السفير بالمستوى المرتفع للتدريب وبالمشاركة الإيجابية من جانب المعلمين، مشيرًا إلى دورهم باعتباره الأكثر أهمية في نجاح المشروع.

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وأوضح ماساكي أن مشاركة التلاميذ في الأنشطة المدرسية المختلفة، ومن بينها النظافة، له معنى وأثر مفيد، لافتا أنه في اليابان يُعتبر التنظيف نشاطًا جماعيًا أساسيًا في المجتمع، بما في ذلك المدارس والمكاتب والمصانع، فمن خلال القيام بعملية التنظيف جنبًا إلى جنب مع زملاء الصف، يمكن للأطفال أن يتعلموا التعاون مع بعضهم البعض، كما يمكنهم تطوير إحساسهم بالمسؤولية والوعي القومي والمواطنة.

وأشار إلى أن مشاركة أولياء الأمور مرحب بها ويتم الحث عليها في المدارس المصرية - اليابانية، حيث يُتوقع من الآباء وأولياء الأمور دعم الأنشطة المدرسية من خلال القيام بأعمال تطوعية تصل مدتها إلى 20 ساعة في السنة الدراسية.

وأكد السفير أن هذه الخصائص والخبرات الخاصة بالتعليم المدرسي الياباني من المتوقع أن تساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا بالنسبة للأطفال المصريين، ومن ثم المجتمع المصري، لافتا أن حكومة اليابان تتطلع إلى مواصلة العمل مع شعب مصر من أجل نجاح مشروع المدارس المصرية –اليابانية والاستمرار في نشر التعليم على الأسلوب الياباني.