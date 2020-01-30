وزير التنمية المحلية يتفقد معرضًا للمنتجات اليدوية بوادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائبة المحافظ، معرض منتجات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقصر ثقافة وادي النطرون. ويضم المعرض Advertisements منتجات لمدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوي برشيد بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادي النطرون. وأشاد شعراوي، خلال الجولة، بمستوى المنتجات الموجودة في المعرض وتضم كافة المنتجات التي تتميز بها المحافظة. وأكد الوزير، دعم الوزارة لأي مشروعات جديدة تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، مشددًا على أهمية توفير معارض داخلية وخارجية للترويج لتلك المنتجات بما يعود بالنفع على أصحابها لزيادة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر للشباب والفتيات.

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