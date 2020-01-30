"السياحة والآثار" تنظم جولات أثرية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:
بدأت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، في تنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الآثرية لذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بتاريخ القاهرة وأهم معالمها الأثرية.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار برنامج الوعي الأثري لذوي الإحتياجات الخاصة كخطوة في طريق التنمية المستدامة، وفي ظل اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.
من جانبها، قالت الدكتورة رشا كمال مدير عام الإدارة، إن تلك الزيارات بدأت أمس بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي ووحدة انتاج النماذج الأثرية الموجوده بها لتعريفهم بكيفية إنتاج تلك النماذج ولمسها لمعرفة تفاصيلها، كما تم اليوم زيارة آثار شارع المعز لمجموعة من الصم وضعاف السمع يعقبها ورشة رسم وتصوير لآثار شارع المعز.
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