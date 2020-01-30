الباز يطالب بإعادة فتح التحقيقات في وفاة جمال حمدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
طالب الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي، النائب العام بإعادة فتح التحقيقات في وفاة الراحل الدكتور جمال حمدان .
وأشار إلى أن هناك شبه جنائية في وفاة حمدان بمنزله، مؤكدا أن كان هناك طمس للقضية وقتها وأغلقت التحقيقات وسط غموض حول وفاته.
جتء ذلك خلال استضافت قاعة كاتب وكتاب، ندوة لمناقشة كتاب هلال جمال حمدان للكاتب الصحفي خالد ناجح، بحضور النائب يوسف القعيد، وائل حمدان، ابن شقيق شخصية المعرض الراحل جمال حمدان، وسالي حمدان، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد الباز.
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