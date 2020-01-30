بعد الاستغاثات.. الحكومة تعلن توفير دواء مصابة حادث المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، الاستجابة للاستغاثات التي تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم توافر علاج خاص بالدكتورة راعوث التي أصيبت في حادث طبيبات المنيا.

وقال يونس في منشور له على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك": "صباح الفل، لكل من نشر هذا البوست، اطمنوا، فيه ناس مش بتسيب شكوى أو استغاثة غير لما تتعامل على الفور، ربنا يحميهم فى لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، شوفوا واقرأوا اللي حصل".

وتابع يونس:"لجنة الاستغاثات الطبية بالتنسيق مع هيئة الأدوية المصرية برئاسة مجلس الوزراء، بذلت كل الجهود الممكنة منذ نشر الاستغاثة أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير الدواء المطلوب، والدواء سيصل من الخارج بإذن الله مساء اليوم وسيتم إرساله إلى المريضة بمستشفى معهد ناصر مباشرة، مع دعواتنا للمريضة بالشفاء العاجل بإذن الله".

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ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثات متضمنة عدم توافر دواء خاص بالدكتورة راعوث أحد مصابي حادث طبيبات المنيا داخل مصر، ووجوده في كندا.