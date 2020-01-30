​برواتب مجزية.. قبول طلبات 158 فرصة عمل بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، قبول طلبات راغبي العمل على 150 فرصة عمل في سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجبات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات، وتأمين صحي".

وبحسب بيان اليوم، تقبل المديرية 8 فرص عمل بإحدى كبري شركات التأمين التكافلي (مالتي ناشونال)، براتب ثابت لكل أعضاء فريق وموظفي ومديري المبيعات، فضلا عن العمولات، والتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة للعمل بالفنادق تتمثل في مُشرف أول اشراف داخلي، ومُشرف إشراف داخلي (غرف ومناطق عامة)، وعامل إشراف داخلي (غُرف)، وعامل إشراف داخلي (مناطق عامة)، ومُضيف، ومُضيف بارات، وبار مان، وبار تيندير، وكابتين.

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وفي نفس السياق، قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إن شركات التأمين التكافلي تطلب موظفي ومديري مبيعات لاستكمال هيكلها الوظيفي بالإسماعيلية، ويشترط في المتقدم لموظفي المبيعات الحصول على مؤهل دراسي ليسانس أو بكالوريوس، والسن من 25 إلي 35 سنة، وخبرة في مجال التأمين، والعقارات، والبنوك، وأن يكون المتقدم حسن المظهر واللباقة، والقدرة على الإقناع وتأدية الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

أما المتقدم لوظيفة مدير مبيعات، الحصول على مؤهل دراسي عالي ليسانس أو بكالوريوس، وخبرة في الإدارة والمبيعات، والتأمين، والسن من 30 إلي 35 سنة، ويفضل أن تكون أنثي، وتمتلك سيارة.

وقال مدير المديرية، إن المقابلة الشخصية في مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الاسماعيلية، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، على ان يتم متابعة التعيين مع الفنادق وشركات التأمين طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.

وأوضح سعيد، أن الطلبات تقدم من اليوم وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.