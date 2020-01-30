وقائع مفبركة.. جمال عيد حقوقي مصري بدرجة "عميل"

الدفاع عن المظلومين ستارا لمسرحية هزلية، يقودها المحامي المصري الهارب جمال عيد، الذي يدعي الدفاع عن المظلومين والمعارضين السياسيين، ولكنه في حقيقة الأمر يستغل عباءة حقوق الإنسان للإساءة إلى مصر، بجانب اتهام الدولة بغير الحقيقة بسرقة سيارته وتشويه وجهه.

بلاغ للنائب العام

تقدم عدد من رواد ”السوشيال ميديا” ببلاغ للنائب العام ضد جمال عيد بعد تطاوله على القضاء والنيابة المصرية ، تقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ببلاغ لـ النائب العام ضد المحامي، جمال عيد، مؤكدين أنه يتطاول على القضاء ويتهم النيابة بإهدار حقوقه.

وأكد رواد "السوشيال ميديا" في بلاغهم: "الناشط يتجاوز القانون ويزعم بمسئولية النيابة عن الاعتداء عليه بإلقاء البوية ـ الواقعة المفبركة إياها"، مضيفين أن : "الأثاري الذي يدافع عن العناصر الارهابية يصف الاعتداء المزعوم عليه بالطلاء بأنه جريمة إرهابية".

واختتموا: "هل يوجد بجاحة أكبر من ذلك، جمال عيد لايري أن العناصر التي تحاكم امام القضاء ارهابيين، ولكنه يري أن من يتعدي عليه إرهابي" .

سرقة السيارة

قبل عدة أشهر، ادعى جمال عيد بأن الدولة المصرية سرقت سيارته والقت بالطلاء "البوية" علي وجهه ليعيش دور الضحية والمظلوم، يأمل عيد بخداع الشعب المصري باعتبار أن الشعب المصري يسمع بدون تفكير وتدبر،

يكتفي عيد باستخدام نغمة المظلومية والإساءة للدولة المصرية، لم يفكر المحامي و المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتقديم بلاغ رسمي وقانوني أمام الجهات المختصة، وخاصة أنه رجل قانون، قد أبدى النشطاء السياسيين دهشتهم بسبب عدم تقديم جمال عيد لبلاغ رسمي حتى الآن ذلك بافتراض صحة زعم جمال عيد، قد لجاء عيد إلى السفارات ومنظمات الحقوقية الدولية في خطوة لاستقواء بالخارج على وطنه .

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مكالمات مزعومة

زعم عيد على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن هناك رقم اتصل به 11 مرة ووجه له رسائل تهديد،" لينسج عيد قصة خيالية يخدع بها الجهات الخارجية التي تموله باعتبره معارض يواجه تهديد على حياته .

يسعي عيد لشحن الرأي العام الدولي ضد مصر، وقدم عيد تقارير للسفارات الأجنبية يخلق من خلالها صورة ذهنية مغلوطة والتصوير بأنه مظلوم ويعيش حالة من الظلم، يبقي السؤال إذا كان الرقم اتصل به 11 مرة، فلماذا لم يتقدم عيد ببلاغ رسمى؟ خصوصًا وأنه محام ومدافع عن حقوق الإنسان وعلي علم بالقانون، ولماذا اختار عيد هذا التوقيت .

بلاغ سابق

كان طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، قد تقدم ببلاغ رسمي للمستشار النائب العام تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام، قد اتهم البلاغ الحقوقى جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بنشر أخبار كاذبة والاستقواء بالخارج .

كما تضمن البلاغ، في حيثياته، اتهامات لعيد بالإضرار بالمصالح العليا للبلاد عن طريق الإدلاء بمعلومات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وإرسالها إلى المنظمات الأجنبية والتى تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد.

أضاف البلاغ، أن عيد، اعتاد منذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة، بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها، كما يلتقي عيد تمويلات مشبوهة من منظمات أجنبية لنقل صورة مغلوطة عن اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين، هو ما يثبت مشاركته لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها الإجرامية، لتهديد الأمن القومى المصرى.

شدد محمود، فى بلاغه علي ضرورة فتح تحقيقات فوري فى وقائع البلاغ، وإصدار أمر ضبط وإحضار جمال عيد، لقيامه جرائم نشر أخبار كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية، كما طالب محمود بوضع اسم عيد على قوائم الممنوعين من السفر، حتي تنتهي التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغ، كما طلب الأجهزة الأمنية بعمل تحريات، عن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

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