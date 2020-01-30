مصر | القبض على عاطل لسرقته شقة سكنية في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل لسرقته شقة سكنية في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل، لسرقته شقة أحد الأشخاص واستيلائه على مبلغ مالي 5000 ألاف جنيه في منطقة المرج.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المرج من المدعو "أحمد. ا. ز. ا"، 21 سنة، عامل، ومقيم شارع الجمهورية، دائرة قسم شرطة المرج، أنه حال تواجده بالشقة سكنه واستغراقه بالنوم فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية " حال تواجده داخل غرفة نومه، وما أن شاهده الأخير حتى قام بالقفز من شرفة غرفة النوم ولاذ بالفرار، واكتشف سرقة مبلغ مالي 5000 جنيه، سلسلة ذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها المدعو "أحمد. ع. ع. ا"، 40 سنة، عاطل، ومقيم شارع محمد نجيب مدينة الزهور ـ دائرة القسم.

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وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، بصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق "، وتم بإرشاده ضبط السلسلة المستولى عليها، وكذلك مبلغ مالي 2000 جنيه من متحصلات الواقعة.

وأضاف المتهم أنه أنفق باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.