مصر | "الليلة بـ٢٥٠٠ جنيه".. سقوط شاب لممارسة الشذوذ بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليلة بـ٢٥٠٠ جنيه".. سقوط شاب لممارسة الشذوذ بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط شاب شاذ جنسيا في عقده الثاني من العمر، لممارسته الشذوذ الجنسي واستقطاب الزبائن عن طريق إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقابل مادي ٢٥٠٠ جنيه.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شاب شاذ جنسيًا، يدعى "م. م"، يبلغ من العمر ٢٨ عامًا، حيث قام بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، للإعلان عن ممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين بالعجوزة مقابل مبلغ مادي٢٥٠٠ جنيه، إذ يقوم عن طريق الصفحة بعرض معلومات ومحادثات لاستقطاب الزبائن، وخاصة القادمين الخليج.

عقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه على أنه يريد ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.