مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصصا في سرقة بضائع السيارات بعين شمس

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عین شمس، من أحد أصحاب محلات بیع الملابس الجاهزة الكائنة بدائرة القسم، قیام 3 أشخاص بعرض كمیة من الملابس المتنوعة بثمن بخس لا یتناسب وقیمتهم الحقیقیة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، بصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطهم، وتبین قيام كلًا من: "أحمد ق"، 30 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 10836 لسنة 2007، المرج "مخدرات"، و"أحمد. ر"، 32 سنة، عاطل، "أحمد ف"، 26 سنة، عاطل حال استقلالهم السیارة رقم "ق. ف. ب" 3289 ماركة شیفرولیه "نقل" بیضاء اللون، قیادة الأول یعمل عليها كسائق، محمل علیها كمیة كبیرة من الملابس الجاهزة تابعة لشركة مجهولة المصدر.