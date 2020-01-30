مصر | تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق أعمال محطة الزهرية في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق أعمال محطة الزهرية في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، بمناسبة القيام بتنفيذ بعض أعمال الصرف الصحى والتى تتضمن إحلال وتجديد "خط طرد" بمحطة الزهرية بمنطقة الزمالك بطول 200 متر.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، في بيان صحفي، أن الأعمال تستلزم الغلق الكلى لشارع صالح سليم من أمام مستشفى المعلمين مع توجيه حركة المرور تجاه ميدان الجزيرة.

وتابعت: وذلك لمدة 7 أيام فقط على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا من الساعة 12.05 صباحًا يوم السبت الموافق 1/2/2020، لتنفيذ أعمال الحفر المكشوف بمنتصف شارع صالح سليم من أمام محطة طرد الزهرية بشارع صالح سليم وحتى شارع السرايا بطول 200 متر.