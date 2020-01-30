مصر | ضبط صاحب مصنع أدوات كهربائية مخالف بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مصنع أدوات كهربائية مخالف بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "محمد. ص" 28 سنة، صاحب مصنع أدوات كهربائية، كائن 16 شارع التجاري، بالدويقة، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، مقيم بـ80 شارع العطوفي، دائرة قسم شرطة الجمالية؛ لإدارته المصنع من دون ترخيص.

وتبين قيام المتهم، بتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية، مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة، بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك المستهلكين.