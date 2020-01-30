مصر | حبس تشيكل عصابي تخصصا في سرقة السيارات بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشيكل عصابي تخصصا في سرقة السيارات بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بحوزتهم "مفك كبير الحجم - مفتاح إنجليزي - شوكة معدنية"، عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفي الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات، ملك صاحب مكتب للنقل الجماعي، وشروعهم في سرقتها بإسلوب "توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم. كشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق، بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بحوزتهم "مفك كبير الحجم - مفتاح إنجليزي - شوكة معدنية"، عقب قيامهم بكسر زجاج الباب الخلفي الأيمن والكونتاكت الخاص بإحدى السيارات، ملك صاحب مكتب للنقل الجماعي، وشروعهم في سرقتها بإسلوب "توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات.

أمرت النيابة العامة حبس 3 متهمين مكونين فيما بينهما تشكيل عصابي لسرقتهما سيارة صاحب مكتب نقل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في منطقة الشروق، فيما طالبت النيابة سرعة تحريات المباحث التكميلية حول النشاط الإجرامي للمتهمين.

وأضافوا بشروعهم في سرقة إحدى السيارات بها تلفيات عبارة عن كسر زجاج الباب الخلفي الأيمن، ملك موظف بذات الأسلوب حال توقفها بذات المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من تشغيلها، وبإستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين وإتهامهم بالشروع في سرقتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

