مصر | سقوط 3 عناصر إجرامية في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 3 عناصر إجرامية في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته بندقية خرطوش،3 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، بحوزته بندقية خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت 120جرامًا، مبلغ مالي، هاتف محمول، ميزان حساس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف للإتصال بعملائه.

فيما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه في 4 قضايا شروع في قتل، سرقة بالإكراه، وبحوزته بندقية آليه، 5 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم تحرير محاضر للمتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.