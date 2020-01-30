مصر | أمن القاهرة ينجح في إعادة فتاة لأهلها بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة ينجح في إعادة فتاة لأهلها بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير أمن العاصمة، من إعادة فتاة لأهليتها في مصر القديمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بالعثور على شخص تائه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ، وأفاد بعثوره على فتاة 18 سنة، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لها، وبالبحث والتحري حتى تم التوصل إلى والدها بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبالإتصال به هاتفيًا، حضر للقسم لإستلام نجلته.
وتوجه المبلغ بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الإنتقال والتعامل مع البلاغ، كما توجه والد الفتاة بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لنجلته وتقديم المساعدة لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.