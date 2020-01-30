مصر | أمن القاهرة ينجح في إعادة فتاة لأهلها بمصر القديمة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بالعثور على شخص تائه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ، وأفاد بعثوره على فتاة 18 سنة، وعلى الفور تم تقديم الرعاية اللازمة لها، وبالبحث والتحري حتى تم التوصل إلى والدها بالمعاش، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبالإتصال به هاتفيًا، حضر للقسم لإستلام نجلته.

وتوجه المبلغ بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الإنتقال والتعامل مع البلاغ، كما توجه والد الفتاة بالشكر لرجال الشرطة على رعايتهم لنجلته وتقديم المساعدة لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.