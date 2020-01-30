مصر | كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من شركة بالشرقية

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عناصر تشكيل عصابي، قاموا بسرقة مؤسسة لتجارة الحديد بالشرقية.

وتبلغ لمركز شرطة الزقازيق، بمديرية أمن الشرقية، من مالك مؤسسة تجارة حديد التسليح، بدائرة المركز، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بتهديد شخصين للخفير الخصوصي، القائم على حراسة الشونة الخاصة، بالشركة بسلاح أبيض، والاستيلاء على 554 ألف جنيه، من دولاب خشبي بمكتب المحاسب، وجهاز DVR، وهاتف محمول، ومبلغ مالي خاص بالخفير).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم، 6 عاطلين، جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظتي الدقهلية والغربية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بعدة بمأموريات برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، جنوب سيناء، أسفرت عن ضبط 4 منهم، وبحوزتهم سيارتين ربع نقل.