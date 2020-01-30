مصر | إحباط محاولة تهريب 2550 عبوة من الأوية البشرية بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 2550 عبوة من الأوية البشرية بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية.

البداية كانت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، إشتبه مأمور اللجنه الجمركية في راكب مصري قادم من تركيا، وأثناء مرور حقائبه من جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" حيث تم الاشتباه به.

وبالعرض على مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنه لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 2550 عبوة من الأدوية البشرية، تقدر قيمة التعويضات حوالي 3 مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.