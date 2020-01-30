مصر | كشف ملابسات فيديو ظهور طالب بأسلحة داخل مدرسة في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات فيديو ظهور طالب بأسلحة داخل مدرسة في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر فيه أحد الطلاب يحمل عصا خشبية و"سكين كبير الحجم" داخل فناء مدرسة بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان "فضيحة فى التعليم الفنى بإدارة المنتزه التعليمية".

وبالفحص توصلت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد الشخص المعنى بمقطع الفيديو وتبين أنه "طالب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، مقيم بذات المنطقة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه "والسلاح الأبيض والعصا خشبية" المستخدمين فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بوجود خلافات بينه وأحد الطلاب بإحدى المدارس الثانوية التجارية والتى مقرها ذات المدرسة محل دراسة المذكور بالفترة المسائية.

وتابع أنه قام بإحضار المضبوطات تحسبًا لحدوث مشاجرة ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات، وأنه في أثناء تصويره داخل المدرسة المشار إليها قام باستعراض القوة مستخدمًا المضبوطات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.