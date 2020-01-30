مصر | سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة المساكن بالشرقية

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سرقات مساكن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالشرقية، بعد ارتكابه 7 جرائم

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من سيدة، مقيمة بمنطقة القومية دائرة القسم، باكتشافها سرقة 15 ألف جنيه، وبعض المشغولات الذهبية، من داخل دولاب صغير بحجرة النوم، ولم تتهم أحدًا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة الأول 18 مفتاح كمبيوتر مصطنع، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضافوا بارتكاب 7 حوادث سرقة بدائرة القسم وقسم أول الزقازيق، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات كمية من المشغولات الذهبية والفضية، 4 ساعات، و3 هواتف محمولة، وجهاز تابلت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

