مصر | "بقيمة مليون جنيه".. ضبط 150 طربة حشيش في مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بقيمة مليون جنيه".. ضبط 150 طربة حشيش في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تابعت أحد العناصر الإجرامية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، سبق إتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، تزن 15 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي "مليون جنيه".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.