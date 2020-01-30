مصر | كشف ملابسات خطف صاحب مغسلة بالإسكندرية

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كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ملابسات واقعة خطف مالك مغسلة سيارات بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضخص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه من أمام مسكنه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى عدم صحة رواية المبلغ وقيامه بالاشتراك مع 5 أشخاص، مقيمين جميعًا بدائرة القسم، باصطحاب مالك مغسلة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، كرهًا عنه من المغسلة ملكه الكائنة بالقرب من محل سكنه، مستخدمين السيارة محل البلاغ وكذا سيارة أخرى قيادة أحدهم.

وتبين استيلائهم على ماكينة غسيل سيارات من المغسلة الخاصة به، وقيام الأهالي بمطاردتهم، إلا أنهم تمكنوا من الهرب.

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وفي أثناء ذلك سقطت الماكينة من السيارة، وتوجهوا به واحتجزوه بمسكن أحدهم بدائرة القسم، واتصلوا بأهليته وساوموهم على إطلاق سراحه، مقابل الإرشاد عن شخص مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة، قام بسرقة ماكينتي غسيل من المغسلة الخاصة بأحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة البيضاء والسيارتين المستخدمين في الواقعة، وتحرير المجني عليه، وتبين إصابته بسجحات بالرقبة وجرح بالرأس.

وبسؤاله اتهم سالفي الذكر باختطافه وإحداث إصابته، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.