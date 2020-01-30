أخبار مصر | مقاهي مخالفة وقمامة.. وزير التنمية يستجيب لشكوى المواطنين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاهي مخالفة وقمامة.. وزير التنمية يستجيب لشكوى المواطنين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لشكوى النائب محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية، من توقف مصنع تدوير المخلفات بالمحلة.

واستجاب الوزير وفقا لبيان صحفي، اليوم الخميس، لشكاوى عدد من المواطنين؛ بسبب تراكم أكوام من القمامة والمخلفات وانتشار الحرائق الذاتية والروائح الكريهة بجوار الموقف المجاور لمركز الكبد ومستشفى الصدر بالمحلة وعدد من المدارس مما يهدد حياة المواطنين..

ووجه الشعراوي، بالتواصل مع مسئولي محافظة الغربية، حيث تم على الفور الدفع بعدد من سيارات مجلس المدينة، ورفع كميات القمامة التي كانت تنتشر أمام مدرسة عمرو بن العاص.

وأكد شعراوي، على ضرورة الاستمرار في رفع القمامة بصورة يوميًا من شوارع المدينة المختلفة، حيث أكد مجلس المدينة أن ذلك يتم خلال ثلاث ورديات عمل يوميًا يتم خلالها رفع النواتج المتولدة من القمامة وخاصة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والطرق الرئيسية والتي تبلغ يوميًا حوالي 600 طن قمامة وتصل لحوالي 900 طن يوميًا.

وأكد مجلس المدينة أنه يتم أيضًا عمل حملات ليلية يتم فيها رفع المتبقي من الحملات الصباحية لرفع القمامة والمخلفات.

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وفيما يخص مصنع تدوير القمامة بطريق المحلة الجابرية، أكدت المحافظة أن المصنع متوقف عن العمل بسبب مشكلة في السيور بتاريخ 5/1/2020 وتم مخاطبة الشركة المسئولة، وتغيير السيور وجارى إجراء تجارب تشغيل، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من التجارب ليدخل المصنع الخدمة ويقوم بأداء عمله.

كما تم تحرير محضر من قبل وزارة البيئة لوجود تراكمات من القمامة داخل المصنع، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل محضر أيضًا مع وزارة البيئة.

وتلقت ياسمين فؤاد وزارة البيئة، شكوى من عدد من سكان منطقة الحلفاوي التابعة لحي الساحل بالقاهرة بتضررهم من الإزعاج الذي يسببه مقهى "أكسبريسو" بشارع عبد القادر الرافعي بالإضافة لوجود بعض المخالفات والاشغالات.

وتواصلت ياسمين فؤاد، مع رئيس حي الساحل، وتم تنظيم حملة مكبرة من شرطة المرافق وإدارة الحي، ورفع الاشغالات والتاندة الخاصة بالمقهى وإزالة الاشغالات بالحديقة المقابلة للمقهى.

كما تم تشميع المقهى ومصادرة الأدوات وإيداعها في مخزن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المقهى، كما تم تحرير محضر إتلاف حديقة بمعرفة إدارة الحدائق كان يستخدمها المقاهي بالمخالفة.