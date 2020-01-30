أخبار مصر | بدء فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر تطوير المنظومة الضريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر تطوير المنظومة الضريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، الجلسة الثانية، لمؤتمر تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة، والتي تنظمها مؤسسة إرنست أند يانج EY العالمية، والعاملة في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب.

حضر الجلسة الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، ومعروف السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، وحنان خلف مدير عام الإدارة العامة لمعاملات الضرائب بالمصلحة، ويديرها أحمد السيد رئيس قطاع الضرائب إرسنا أند يانج EY.

تدور الجلسة الثانية، حول ملامح قانون ضريبة الدخل الجديد ولجنة فض المنازعات، وكيفية إنهاء الخلاف، في المأمورية قبل اللجوء إلى لجنة الطعن.

وناقشت الجلسة الأولى، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة؛ لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.