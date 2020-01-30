أخبار مصر | السياحة والآثار: جولات لذوي القدرات الخاصة بالقلعة والمعز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: جولات لذوي القدرات الخاصة بالقلعة والمعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، إنه تم البدء في تنظيم سلسلة من الزيارات والجولات الأثرية لذوي القدرات الخاصة؛ لتعريفهم بتاريخ القاهرة وأهم معالمها الأثرية.

وأوضحت كمال في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار برنامج الوعي الأثري لذوي القدرات الخاصة وكخطوة في طريق التنمية المستدامة، وأيضًا في ظل اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية.

وأضافت أن تلك الزيارات بدأت أمس بجولة داخل قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، ووحدة إنتاج النماذج الأثرية الموجودة بداخل القلعة؛ لتعريف الأطفال كيفية إنتاج تلك النماذج ولمسها لمعرفة تفاصيلها.

كما امتدت الزيارة؛ لتشمل زيارة آثار شارع المعز لدين الله الفاطمي لمجموعة من الصم وضعاف السمع أعقبها ورشة رسم وتصوير لآثار الشارع.