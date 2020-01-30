أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: "إحياء مسار العائلة المقدسة" مشروع قومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: "إحياء مسار العائلة المقدسة" مشروع قومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، البحيرة اليوم الخميس، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليلم، والدكتورة نهال بلبع، نائبته؛ لمتابعة جهود تطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة، بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يزور الوزير، قصر ثقافة وادي النطرون، لافتتاح معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوي برشيد، بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادي النطرون.

وقال الوزير: إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، هو أحد أهم المشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار، وجهات معنية أخرى، والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات، وفى ظل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وأضاف أن محافظة البحيرة، تتضمن عددًا من المواقع الأثرية، ضمن المسار تتمثل في 3 أديرة بوادي النطرون وهي دير البراموس ودير الريان ودير الأنبا بيشوي، لافتًا إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لإزالة العوائق والمشكلات كافة، التي تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية.

