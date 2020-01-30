أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح مطعما يدار بطاقم من "الصم وضعاف السمع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح مطعما يدار بطاقم من "الصم وضعاف السمع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على التقاط الصور التذكارية مع طاقم عمل أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية المتاح تشغيله بطاقم من شباب الصم وضعاف السمع، وذلك خلال افتتاحها له.
ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضي لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، تفعيلًا لمبادرة حياة جديدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.
وأكدت وزيرة التضامن، أن مشاركتها في الافتتاح لدعمهم وتشجعيهم على عدم الخجل من إعاقتهم، وكما حرصت على إرسال إشارت مرئية لهم تعبر عن حبها ودعمها لهم.
ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضي لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، تفعيلًا لمبادرة حياة جديدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.
وكما جاء بالتواكب مع مبادرة حياة جديدة واستراتيجية الوزارة والتي ترتكز على الرعاية والحماية والتنمية ولكون المشروعات المرتكز عليها عمل الوزارة تمس صالح الشباب والمرأة على وجه الخصوص، وأيضًا برامج الحماية الاجتماعية التي تُعلي من شأن الشباب وتعمل على تمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل لهم وتقديم تدريب من أجل التوظيف.