أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح مطعما يدار بطاقم من "الصم وضعاف السمع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح مطعما يدار بطاقم من "الصم وضعاف السمع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على التقاط الصور التذكارية مع طاقم عمل أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية المتاح تشغيله بطاقم من شباب الصم وضعاف السمع، وذلك خلال افتتاحها له.

وأكدت وزيرة التضامن، أن مشاركتها في الافتتاح لدعمهم وتشجعيهم على عدم الخجل من إعاقتهم، وكما حرصت على إرسال إشارت مرئية لهم تعبر عن حبها ودعمها لهم.