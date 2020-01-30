أخبار مصر | وزيرة التضامن: نسبة الإعاقة في مصر 11%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نسبة الإعاقة في مصر 11% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن نسبة الإعاقة في مصر 11%، من إجمالي عدد السكان، غالبيتهم قادرين على العمل، وهي قوة عاملة كبيرة للمساهمة في الإنتاج والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الوزارة تعطي دعم "تكافل وكرامة" لغير القادرين على العمل من ذوي الإعاقة.

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وطالبت الوزيرة، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح أول مطعم يديره أشخاص ذوي الإعاقة، من الصم والبكم، بحفظ المصطلحات الأساسية لذوي الإعاقة لكي نستطع مساعدتهم على الدمج، مشددة على دعم الوزارة الكامل لذوي الإعاقة وتخصيص رقم ١٥٠٤٤ لمساعدتهم وتلقي شكواهم.

وجاء ذلك، خلال افتتاح الوزيرة، أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية (أمريكانا) المتاح تشغيله بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.

ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضي، لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، تفعيلًا لمبادرة حياة جديدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.