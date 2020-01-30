أخبار مصر | وزيرة التضامن تشيد بافتتاح أول مطعم لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشيد بافتتاح أول مطعم لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت الوزيرة: إن افتتاح هذا الفرع يعد تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة التضامن وأحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، لإطلاق مبادرة حياة جديدة؛ لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع. وأضافت أن الشركة لديها انحياز شديد للصم وضعاف السمع، مشيدة بسرعة الإنجاز حيث تم توقيع البروتوكول وفي ٣ أشهر، تم إنجاز مهمة التدريب والتشغيل بسرعة فائقة وافتتاح المطعم اليوم. ولفتت إلى أن الوزارة أمدت الشركة ببيانات شباب من الصم وضعاف السمع لتوظيفهم وتدريبهم، وتم تغذية المكان بإمكانيات تساعد الشباب على العمل، كما يوفر المكان الأمن الصناعي لحماية العاملين والمترددين.

ونوهت بتوفير الشركة، حزمة تأمينية من التأمين الصحي والاجتماعي والإجازات ووسائل مواصلات وهو مثال يحتذى به لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل. من ناحيته، عبر السيد محمد علي حسن، العضو المنتدب للشركة، عن فخره واعتزازه بافتتاح أولى فروع "هارديز" الذي يعمل بطاقم كامل من الشباب ذوي القدرات الخاصة ويعد الأول على مستوى العالم. Advertisements وأورد أنه من هذا المنطلق تستكمل الشركة رؤيتها المتفردة للمسئولية المجتمعية التي تستهدف من خلالها بناء قدرات الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وتمكينهم من الحصول على حياة كريمة، من خلال توفير فرصة عمل لائقة. وأردف أن الشركة لديها رؤية وفلسفة للمسئولية المجتمعية تمتد على مدار أكثر من 30 عاما، استطاعت خلالها تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية التي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي والفكري والثقافي. وجاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، المتاح تشغيله بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع. ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضي لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، تفعيلًا لمبادرة حياة جديدة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع.



أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بافتتاح أول مطعم يتم تشغيله بالكامل ويديره الصم وضعاف السمع.