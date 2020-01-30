أخبار مصر | برلماني يطالب ببدل عدوى للأطباء تصل لـ3 آلاف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب ببدل عدوى للأطباء تصل لـ3 آلاف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقترح إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة قيمة بدل العدوى المقرر للأطباء وهيئة التمريض ليتراوح من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وقال النائب: إن 50% من الأطباء لديهم عدوى بشكل أو بآخر، وذلك طبقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية في مسح أجري على قطاع من الأطباء والتمريض، مضيفا أن هناك حكم قضائي صدر لصالح نقابة الأطباء يلزم الحكومة بزيادة قيمة بدل العدوى.

وأشار إلى هناك أطباء دفعوا ثمن العدوى غاليا من حياتهم، في حين أن هناك فئات أخرى كوكلاء النيابة والقضاة يتقاضون بدل عدوى ثلاثة أضعاف البدل المقرر للأطباء، وإلى أن زيادة بدل العدوى حق أصيل للأطباء والتمريض لمواجهة الأخطار التي يتعرضون لها خلال ممارسة عملهم.

وتساءل، هل لا يعلم رئيس الوزراء أن قيمة بدل العدوى الحالي لا يساوي واحد دولار، وهي سابقة لم نرها في أي دولة، مطالبًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة بدل العدوى.

