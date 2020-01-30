أخبار مصر | وزيرة التضامن تفتتح مطعما بعمالة من ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تفتتح مطعما بعمالة من ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحد مطاعم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية المتاح تشغيله بطاقم عمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.

ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المُوقّع في أكتوبر الماضي؛ لتدريب الشركة شباب من ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم، تفعيلًا لمبادرة "حياة جديدة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع، وبالتعاون مع مبادرة "حياة جديدة" واستراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على الرعاية والحماية والتنمية ولكون المشروعات، تمس صالح الشباب والمرأة على وجه الخصوص، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تُعلي من شأن الشباب، وتعمل على تمكينهم اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لهم وتقديم تدريب من أجل التوظيف.