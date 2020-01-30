أخبار مصر | "ادعم نقابتك": عطية يفكر في الانسحاب من الترشح على "نقيب المحامين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ادعم نقابتك": عطية يفكر في الانسحاب من الترشح على "نقيب المحامين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك" بنقابة المحامين، إن هناك معلومات عن أن رجائي عطية أخذ قرارا بعد تفكير، بالانسحاب من المشهد الانتخابي على كرسي نقيب المحامين بعدما تبين له ضعف فرصته في النيل بهذا المنصب.

وأشار "جابر" في تصريحات صحفية، إلى أنه سبق أن نال هزيمة من عاشور على نفس الكرسي ولا يريد تكرار هذه الهزيمة، وأنه استعجل في الموافقة على المنافسة على هذا الكرسي.

وأضاف جابر، أن هناك عدة مفاجآت قادمة عن انضمام بعض أعضاء جبهة الإصلاح لجبهة النقيب وانضمام البعض من أعضاء المجلس السابق "٥٦" إلي جبهة الإصلاح المنافس لعاشور، حيث ستجرى الانتخابات بعد التعديلات الأخيرة لقانون المحاماة على ٢٦ مقعدا فقط.