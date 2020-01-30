أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب القلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات العلمية التي تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وعدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب.
وبدأت الجلسة الافتتاحية، بكلمة اللواء طبيب خالد شكري، رئيس المؤتمر، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة.
وأجرى الخبراء، عمليات قسطرة تداخلية، وتم نقلها بالبث المباشر، من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة، بكوبري القبة، إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات لهم.
وعُقد على هامش المؤتمر، عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان.
وحضر فعاليات المؤتمر، عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.