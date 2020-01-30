أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب القلب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لطب القلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة، والجامعات المصرية، في الفترة من 29 وحتى 31 يناير الجاري. ويتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات العلمية التي تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وعدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب.

كما يتضمن مناقشة الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة في الفروع العلاجية الأخرى باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، وتبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج. وبدأت الجلسة الافتتاحية، بكلمة اللواء طبيب خالد شكري، رئيس المؤتمر، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة، أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة. Advertisements

ولفت إلى إستقدام الخبراء الأجانب لتدريب شباب الأطباء وتبادل الخبرات بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى مدنيًا أو عسكريًا. وأجرى الخبراء، عمليات قسطرة تداخلية، وتم نقلها بالبث المباشر، من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة، بكوبري القبة، إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات لهم. وعُقد على هامش المؤتمر، عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان. وحضر فعاليات المؤتمر، عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.



تنظم الأكاديمية الطبية العسكرية، المؤتمر السنوي لقسم القلب، بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب.