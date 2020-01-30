أخبار مصر | برلماني: ملتقيات التوظيف تقضي على البطالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: ملتقيات التوظيف تقضي على البطالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأهمية الدور الذي تقوم به الحكومة وخاصة دور وزارة القوى العاملة، في مواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال النائب: إن ملتقيات التوظيف المنعقدة بجميع المحافظات، بصفة دورية، لها تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل وإتاحة فرص عمل حقيقية.

وأوضح في تصريحات اليوم، أن ملتقيات التوظيف مهمة في توفير فرص عمل للخريجين، والأهم من ذلك التدريب على ريادة الأعمال وفتح أفاق للخريجين لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحتاجها الدولة.

وأشار إلى أنه من خلال الملتقيات، يتم توفير العديد من الوظائف لكل المؤهلات العالية والمتوسطة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأنه بفضل عدد كبير من المشروعات، والاستثمارات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي، فقد تم توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وأوضح أن ملتقيات التوظيف لها دور كبير في توظيف الشباب والقضاء على البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يتم تشغيل عدد كبير من الشباب الذين لديهم رغبة العمل في بلادهم دون السفر إلى الخارج.

