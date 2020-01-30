أخبار مصر | وزير المالية: نسعى لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير المالية: نسعى لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إنه سيتم إصدار الفاتورة الإلكترونية إجباريًا على الشركات قريبًا، تتضمن التكويد والتأمين وحصر المعاملات التجارية المقدمة للمستهلكين كافة.

وأضاف "معيط" خلال ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات المقترحة، بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة EY، أننا نسعى لتحصيل حق الدولة بما يرضي الله، من خلال إجراءات تبسيط المعاملات الضريبية.

ولفت إلى المساعي التي تبذلها الوزارة، من أجل تحقيق الانضباط المالي والضريبي، خاصة وأن ميكنة الضرائب، كشفت فسادا كبيرا في البلاد.

وشدد "معيط" على أنه لا بد وأن يكون هناك تغيير شامل وجذري، "لازم كلنا نتحاسب من الوزير للغفير"، مؤكدًا أن العام الجاري سيشهد تطورًا كبيرًا في المنظومة الضريبية والجمركية، من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات.