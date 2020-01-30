أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع حالة مريضة بالقلب في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتابع حالة مريضة بالقلب في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مع إدارة شركة الفطيم أوتو، وحصل على موافقتها باستمرار تحمل علاج مواطنة مصرية، تعمل لديها، على الرغم من انتهاء بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، مع الاستمرار في صرف راتبها كاملا.

وكان مكتب التمثيل العمالي، قد زار المواطنة "ياسمين. م"، بمستشفى راشد، حيث تم إجراء عملية قسطرة في القلب، وحدثت لها انتكاسة ودخلت في غيبوبة منذ شهرين تقريبا، وقام المكتب بالتواصل مع والدتها بالقاهرة، وحضرت لمرافقتها بالمستشفى.

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة، ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

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وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بأبوظبي حنان محمود شاهين، أشارت فيه إلى المريضة شكت من أن إدارة المستشفى قامت بإبلاغها بانتهاء قيمة التأمين وأبدت فزعها من عدم إمكانية استكمال العلاج خاصة وأن حالتها لا تسمح نهائيا بالخروج أو العودة لأرض الوطن.

ومن ناحيتها تواصلت حنان شاهين، مع إدارة الشركة، وطلبت تقريرًا عن الحالة بعد أن قامت شركة التأمين بإبلاغهم بتجاوز المريضة المبلغ المسموح به للعلاج.

وبالتواصل مع إدارة الشركة، وشرح ظروف المريضة، وافقت الشركة على تحمل العلاج كاملا، ولحين تجديد بطاقة التأمين الصحي لها في مايو ٢٠٢٠، فضلا عن الاستمرار في صرف راتبها كاملا.

