شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وبرودة شديدة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلاً، غائم أحياناً، مع شبورة صباحاً والرياح معتدلة وذلك بالنسبة للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
ويتوقع الخبراء سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء واضطراب في الملاحة البحرية على الأخيرة، وكذلك بجنوب سيناء والغردقة والتي يسودها طقس مائل للدفء نهارا مثل جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف،، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 19» ،الإسكندرية «10 – 18»، قنا «6- 22»، الأقصر «7- 23»، أسوان «9 – 23».
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