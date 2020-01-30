شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 20 ألف حالة إشغال طريق بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، الخميس، حملاتها اليومية لإزالة ورفع كافة الإشغالات الموجودة بالشوارع الرئيسية، والتي تعوق حركة مرور السيارات والمواطنين بالمحافظة، وتؤثر على الشكل الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، وكذلك فتح الطرق الرئيسية والفرعية لفك الاختناقات المرورية والتيسير على المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.

أسفرت جهود الحملات عن رفع 12070 حالة إشغال طريق بحى أول الزقازيق، و500 إشغال طريق من حى ثان الزقازيق، وإزالة 944 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة منيا القمح، فضلا عن تحرير 22 محضر إشغال طريق بمركز ومدينة ههيا .

كما تمت إزالة 600 حالة إشغال طريق من مركز ومدينة فاقوس، وتحرير 67 محضر إشغال طريق بمركز ومدينة كفر صقر، بالإضافة لإزالة 1670 حالة إشغال طريق وإزالة 5421 إشغال طريق في مركز ومدينة بلبيس، ليصبح إجمالي عدد الإشغالات التي تم إزالتها بنطاق المحافظة 21.205 إشغال، وتحرير 89 محضرا بنطاق محافظة الشرقية.