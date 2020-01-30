شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفال «التعليم» بتنصيب مجلس اتحاد طلاب مدارس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، احتفالية تنصيب المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، الذي تدور فعالياته هذا العام حول «الاتحادات الطلابية ومهارات القرن الحادي والعشرين»، بمسرح المركز الرئيسي لاتحاد الطلاب بالعجوزة، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، ويسري ساويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، وعدد من قيادات الوزارة.

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وقال الدكتور محمد مجاهد، إن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًا، وهدفًا تربويًا مطلوبًا، موضحًا أنها تساعد في تكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، وتشكل أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطالب وصقلها، وهي تقوم بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز في الأداء، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية، وجذب المهارات المصرية في الداخل والخارج من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر.

وأضاف أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ في إثراء العملية التعليمية، كما أنها تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين في كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية الرياضية وغيرها من الأنشطة؛ بالإضافة إلى الكشف عن المواهب الشابة منهم وتقديم الرعاية لها والعمل على تشجيعها وتطويرها.

وخلال الحفل تم تنصيب الطالب طارق حسنى السيد همام بمدرسة «الشهيد حسن كامل العسكرية» من محافظة البحر الأحمر أمين للاتحاد، والطالبة روان حامد عزت بـ «المدرسة الفنية التجارية» من محافظة الإسماعيلية بمنصب أمين مساعد الاتحاد.

كما تم تكريم المديريات المتميزة الفائزة في أنشطة الاتحادات الطلابية وهى: البحيرة بالمركز الأول، والدقهلية بالمركز الثاني، والإسكندرية بالمركز الثالث، ودمياط بالمركز الرابع، والسويس بالمركز الخامس.