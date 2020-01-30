شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهم في «مذبحة كفر الدوار» للمفتي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات دمنهور، الخميس، إحالة أوراق «شريف. أ» جزار، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

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وشهدت الجلسة حضور شقيقي المجنى عليهم للجلسة لسماع قرار المحكمة، ورددا هتاف «يحيا العدل.. يحيا العدل» بعد نطق رئيس المحكمة بالقرار.

وخلال الجلسة، ظهر المتهم داخل حجز محكمة إيتاى البارود أثناء مطالبة محاميى أسرتي المجنى عليهم، الزوج والزوجة وأولادهما ووالدة الزوج، وهو يبتسم معظم وقت الجلسة، وحتى أثناء مطالبة محامى المدعى بالحق المدنى من هيئة المحكمة إعدامه شنقًا كان يبتسم ابتسامة عريضة ظهرت خلالها أسنانه.

جاء ذلك الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة التى تنظرها، الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة إيتاى البارود الجزئية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الحليم، اليوم الخميس، ٣٠ يناير، لمحاكمة «ش .ا» جزار، والمتهم فيها بقتل أسرة من 7 أفراد وإشعال النيران فى المنزل.