شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يوقع مذكرة تفاهم مع ائتلاف جامعات ولاية تكساس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، مذكرة تفاهم مع د. كينيز إيفانس رئيس جامعة لامار ورئيس مجلس أمناء ائتلاف جامعات ولاية تكساس، لتعزيز التعاون بين جامعات ولاية تكساس والجامعات الأهلية المصرية، وذلك بحضور د. محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بواشنطن، والسيدة روبين لرنر رئيس ائتلاف جامعات تكساس.

وخلال التوقيع قدم الوزير عرضًا حول الوضع الحالي للتعليم العالي في مصر، والتطلعات المستقبلية وخطة الوزارة في تدويل التعليم العالي، وإنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر.

وعلى هامش فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، عقد «عبدالغفار» سلسلة من الاجتماعات مع عدد من رؤساء ونواب رؤساء جامعات لامار، وتكساس ايه أند أم، وتكساس أرلنجتون، وتكساس التكنولوجية، وجامعة ولاية تكساس، وتكساس دالاس، وجامعة هيوستن، حيث تم مناقشة البرامج التي تتميز بها تلك الجامعات وذات ترتيب أكاديمي متميز بين الجامعات الأمريكية، وتم الاتفاق على عقد شراكة بين جامعات تكساس والجامعات الأهلية المصرية الجديدة المزمع افتتاحها خلال العام الدراسى القادم في هذه البرامج ومنها: الطاقة الجديدة، وعلوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والسياحة والفنادق، والتمريض، والتربية، وهندسة البترول.

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كما تم مناقشة آليات تدريس وإدارة واعتماد برامج التدريس عن بعد في جامعات تكساس، وإمكانية التعاون في المستقبل مع الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن ائتلاف جامعات تكساس يعد مؤسسة غير حكومية وغير هادفة للربح تهتم بالشراكة والتعاون الأكاديمي وتدويل التعليم العالي، ويتكون مجلس الائتلاف من ٣١ جامعة تقع في نطاق ولاية تكساس، ويهتم الائتلاف بدعم النواحي الأكاديمية والمنح والبرامج في هذه الجامعات.

كما عقد الوزير لقاء مع د. لي إلياس أستاذ جراحة الأورام والمدير المسؤول عن الشراكات والاتفاقيات العلمية مع الجهات الأكاديمية الأجنبية بمستشفى أم دي أندرسون والمصنفة رقم واحد في العالم في علاج الأورام، حيث اتفق الجانبان على زيادة تدريب شباب أعضاء هيئات التدريس المصريين بمستشفي أندرسون، ودعم التعاون البحثي بين الجامعات المصرية والمستشفي، بالإضافة إلى زيارة عدد من أساتذة مستشفى أندرسون للمستشفيات الجامعية المصرية.

وخلال زيارته لولاية تكساس قام د. خالد عبدالغفار بزيارة تفقدية لكلية طب الأسنان بجامعة تكساس، حيث تفقد معامل وعيادات الكلية المختلفة، وذلك برفقة السيد نائب رئيس جامعة تكساس للشئون الأكاديمية والبحثية، والسيدة ليزا كين العميد المساعد لكلية طب الأسنان، وخلال فعاليات الزيارة عقد السيد الوزير اجتماعا مع رؤساء الأقسام وبعض الأساتذة؛ لمناقشة أوجه التعاون بين كلية طب الأسنان بجامعة تكساس والجامعات المصرية، وإرسال شباب أعضاء هيئة التدريس المصريين للتدريب وإجراء الأبحاث المشتركة.

وفى ختام جولته بولاية تكساس الأمريكية عقد د. عبدالغفار لقاء مع 25 من الأساتذة والباحثين والمبعوثين المصريين بجامعات تكساس، وهيوستن، وبيلور، وأندرسون، وذلك بحضور السفير خالد رزق القنصل العام بقنصلية جمهورية مصر العربية بهيوستن، ود. محمد حمزة المستشار الثقافي بواشنطن، وخلال اللقاء تم مناقشة الوضع الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ورؤية الوزارة المستقبلية، وكيفية الاستفادة من علماء المهجر، حيث تم الاتفاق على قيام هؤلاء الأساتذة بمراجعة برامج الجامعات الجديدة وإرسال ملاحظاتهم وتصوراتهم للتعاون في التدريس والإشراف على بعض تلك البرامج، وقد أرسل بالفعل بعض من هؤلاء الأساتذة طلبات للتعاون في تدريس هذه البرامج وتخصيص جزء من وقتهم لخدمة وطنهم.